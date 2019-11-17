В Югре священник окропил святой водой аварийный участок дороги

В Нягани священник православной церкви провел обряд на участке дороги, где часто происходят аварии. Об этом жители югорского города сообщили в соцсетях. На кадрах, которые прикладывают очевидцы, видно, что служитель проходит по автодороге и поливает ее святой водой. По словам жителей, в этот момент движение по улице было перекрыто.

Комментаторы в местных пабликах не остались равнодушными к такому событию. «Можно предложить святить не только дороги, но и реки и пруды, чтобы рыба водилась (не чистить, а святить), леса, чтоб не горели (не чистить лес от бурелома, а святить), ну и все, на что фантазии хватит», — пишет пользователь. Также комментаторы задались вопросом, были ли на ритуал потрачены бюджетные средства.