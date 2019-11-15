​Посол Франции посетит Сургут и Ханты-Мансийск

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн приедет в Югру на четыре дня. С 15 по 18 ноября она посетит Ханты-Мансийск и Сургут.

В первые три дня работы в округе посол встретится с художником, заслуженным деятелем культуры автономного округа Геннадием Райшевым, далее Берманн обсудит вопросы образования, сохранения и развития языков, культуры коренных малочисленных народов с заместителем губернатора Югры Всеволодом Кольцовым и другими представители данной сферы. Также посол встретится с губернатором Натальей Комаровой и депутатами окружной думы, чтобы обговорить перспективы сотрудничества и новые возможности для развития международного диалога. 17 ноября Сильви Берманн посетит окружную кафедральный собор Воскресения Христова, государственный художественный музей, музей природы и человека.

В последний день своего визита она отправится в Сургут и побеседует с руководством городской торгово-промышленной палаты, деловыми кругами муниципалитета, студентами, изучающими французский язык.