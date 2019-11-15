В Ханты-Мансийске сгорел автобус

Сегодня, 15 ноября, в столице Югры сгорел автобус. Пострадавших нет, автобус был корпоративным и в тот момент не вез пассажиров:

«Автобус был служебный, а не пассажирный. Потушили быстро и малыми силами», – сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружного МЧС.

Причины возгорания будут устанавливать дознаватели. Предположительно, пожар случился из-за механических неполадок или сбоя в электросистеме автобуса.

Отметим, за текущие сутки в Югре сгорели два автомобиля, не считая случая в Ханты-Мансийске: в дачном кооперативе "Лесное-52" в Сургуте и в Нефтеюганске на улице УМ-4.