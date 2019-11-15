19 ноября губернатор Югры отчитается о результатах своей работы перед населением

Губернатор Югры Наталья Комарова 19 ноября в 9 утра выступит с отчетом о результатах работы правительства округа за 2019 год, а также обратится к жителям, депутатам, общественникам. В ходе своей речи губернатор расскажет не только о результатах прошедшего года, но и обозначит ключевые направления следующего.

Югорчане смогут следить за выступлением в прямом эфире на телеканале "Югра", в официальной группе правительства ХМАО в соцсети "Вконтакте" и в "Инстаграме" губернатора.

На мероприятии будут присутствовать почетные граждане Югры, выдающиеся деятели искусства и культуры, депутаты, руководители городов, районов, организаций и объединений, а также предприниматели.