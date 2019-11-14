Наталья Комарова заявила, что все медицинские долгострои в Югре будут сданы в срок

В Югре прошла ежегодная пресс-конференция с губернатором Югры Натальей Комаровой, где ей задали вопрос когда состоится открытие медицинских долгостроев в Сургуте, Нижневартовске, Горноправдинске.

Глава округа заявила, что на сегодняшний день все моменты, из-за которых могли быть сорваны сроки, уже урегулированы, а подрядные организации имеют все возможности для выполнения контрактов.

«В соответствии с заключенными контрактами, если говорить о Сургутском центре, то это третий квартал 2020 года, Нижневартовская больница – 2021 год, Горноправдинская больница – тоже 2021 год», — заявила Наталья Комарова.

Напомним, что центральная больница Нижневартовска частично заработает в 2020 году.