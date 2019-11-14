​Наталья Комарова заявила, что необходимо заняться очисткой реки Сайма

На пресс-конференции губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой задали вопрос о сургутском парке «За Саймой». Журналист поинтересовался, будут ли приняты какие-либо меры по очищению реки.

Комарова ответила, что при разработке проекта действительно не учитывался тот факт, что необходимо навести на Сайме порядок. Однако особые сложности может вызвать то, что водный объект являются федеральной собственностью:

«Что в первую очередь нужно сделать? Наверное, не будем ждать, пока «созреют» сургутяне и определятся с составом проекта и тем, как он будет реализовываться, Саймой нужно заниматься вне зависимости от этого проекта, специальные решения нужно будет принимать. В данном случае принимаю ваш вопрос как поручение на разработку этой темы и сотрудничества с федеральными органами власти в соответствии с компетенцией. Я считаю, что это правильная постановка вопроса, так и должно быть: нельзя выхватывать какой-то кусочек, нужно многофакторно оценивать ситуацию и двигаться по ее реализации», - ответила губернатор.