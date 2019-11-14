В Ханты-Мансийске сбили пешехода, переходившего дорогу по зебре

В Ханты-Мансийске на улице Мира водитель, управляя автомобилем «Газ» сбил пешехода, переходящего дорогу по зебре.

«Мужчина 1967 г.р., управляя автомобилем «ГАЗ», нарушил правила проезда пешеходных переходов, в результате чего допустил наезд на пешехода, юношу 2000 года рождения. В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения», — сообщает ГИБДД Югры.

СИА-ПРЕСС попытался связаться с ГИБДД по Ханты-Мансийску для выяснения подробностей происшествия, но на звонки редакции никто не ответил.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа в результате аварий пострадало пять человек.