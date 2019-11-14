В Югре на выходных резко потеплеет перед морозами

В Югре на грядущих выходных 16 и 17 ноября резко потеплеет почти на 20 градусов. Температура поднимется вплоть до нуля, теплая погода продержится всю субботу и воскресенье, возможен снег.

В ночь с 17 на 18 ноября вернется холод, и к утру понедельника в городах Югры закрепится 20-градусный мороз. Об этом сообщает Федеральную службу по гидрометеорологии.

Спасатели Югры напоминаются, что со следующей недели в связи с закреплением морозов ожидается установление ледостава на Оби и Иртыше. Однако ледяной покров все еще будет неустойчивым, возможны провалы людей и техники в воду.