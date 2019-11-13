Единоросы выбрали мэра Урая, им стал выходец из «Лукойла»

Накануне, 12 ноября, дума Урая, целиком состоящая из партийцев «Единой России», выбрала нового мэра города. Им стал выходец из «Лукойла» Тимур Закирзянов. Информация об этом размещена на портале города.

Другими претендентами на пост главы были директора местного водоканала и детской школы искусств.

Напомним, месяц назад предыдущий мэр города Анатолий Иванов ушел в отставку. После этого горожане потребовали от депутатов вернуть им прямые выборы на пост главы Урая, так как с 2011 года мэров выбирает исключительно дума. Активисты устраивали одиночные пикеты с лозунгами о том, что Ураю нужен народно избранный глава.