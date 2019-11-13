​В Югре на международном кинофестивале «Дух огня» пройдет форум детско-юношеского кино

В Югре на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» состоится форум детско-юношеского кино «Пусть всегда будет...». Об этом заявил на заседании оргкомитета по подготовке к фестивалю заместитель губернатора Югры Юрий Южаков.

«Фестиваль с каждым разом становится всё более масштабным, вовлекает в мир кинодебютов все больше людей. А с 2018 года ведется онлайн-трансляция его отдельных мероприятий», — подчеркнул он.

Одним из главных новшеств мероприятия стала идея объединения благотворительных организаций для проведения мастер-классов.

Как отметил президент фестиваля Сергей Соловьев, для студентов и молодых актеров в зале-трансформаторе будет поставлен спектакль «Кабаре Бертольда».

Напомним, что XVIII международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Югре 5-9 марта 2020 года.