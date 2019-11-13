В столице Югры прошла туристическая ярмарка

В Ханты-Мансийске прошла туристическая выставка-ярмарка «ЮграТур 2019». Мероприятие состоялось 8 и 9 ноября в КВЦ «Югра-Экспо» на улице Студентческой, 19.

На открытии присутствовали министры по туризму Болгарии, а также президент национальной ассоциации специалистов событийного туризма России Олег Алексеев. Выставку открыла губернатор Югры Наталья Комарова.

Ярмарка была представлена в виде стойбища, а стенды стилизовали под чумы, традиционные жилища коренных народов Севера. На выставке посетители приняли участие в мастер-классах по изготовлению югорских сувениров, деликатесов. Также на месте продавалась еда от региональных производителей.

В повестке деловой программы были вопросы формирования стратегии развития медицинского туризма в Югре. Заседание на эту тему провел замгубернатора Алексей Заболзаев.

Также на выставке посетители ознакомились с интерактивной презентацией туристического потенциала ХМАО в направлениях событийного туризма, этнографического, гастрономического, природного, промышленного.

Выставка-ярмарка «ЮграТур» проходит в Ханты-Мансийске с 2001 года. За последние 5 лет мероприятие посетили чиновники Чехии, Болгарии, Словакии и Китая.