В Югре в аварии пострадали два годовалых ребенка

В Югорске на 403 километре автодороги «Югра» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали два ребенка 2018 года рождения.

Согласно предварительной информации, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автомобилем «Мерседес».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Мерседес», а также пассажиры автомобиля «Лексус», женщина 1978, мальчик 2018, девочки 2009 и 2018 годов рождения, получили травмы», — заявили в ГИБДД Югры.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа в результате аварий пострадало 15 человек.