​Названы возможные кандидатуры на пост губернатора Югры

В администрации президента России обсуждают возможные кандидатуры на пост губернатора Югры в случае отставки Натальи Комаровой. По словам источников СИА-ПРЕСС, в списке претендентов сейчас находятся председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, а также первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

«Разные политические группы продвигают своих людей. «Газпром» лобирует интересы Завального, который до политической карьеры занимал руководящие должности в компании. Орлова двигает силовой блок, потому что он служил органах МВД», — пояснили источники в политической сфере региона на условиях анонимности.

На фото: слева Алексей Орлов, справа Павел Завальный.

Также эксперты ранее сообщали редакции, что, если произойдет смена главы округа, должность вероятнее всего займет представитель из силовых структур.

Напомним, накануне, 12 ноября, вовремя большой пресс-конференции Наталья Комарова заявила, что не против остаться еще на один срок в качестве губернатора. Она сказала, что примет предложение продолжить работу в качестве главы региона, если ей оно поступит.

Отметим, Комарова занимает должность руководителя правительства Югры почти 10 лет.