​Наталья Комарова сообщила, что Шахматная олимпиада все-таки пройдет в Ханты-Мансийске

Губернатор Югры Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции заявила, что Ханты-Мансийск все-таки не упустил права проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году.

«Олимпиада состоится в назначенные сроки, ее проводит ФИДЭ на двух площадках. Это Ханты-Мансийск и Москва. Поэтому мы во всеоружии, все планы, которые на этот счет есть, согласованы с ФИДЭ и реализуются под их контролем. Кроме того, именно в Ханты-Мансийске впервые пройдет Паралимпиада по шахматам, и конгресс ФИДЭ тоже пройдет в там, как и торжественное открытие Всемирной шахматной олимпиады», - прокомментировала губернатор.

В дни олимпиады в окружном центре состоится целый ряд дополнительных мероприятий: сеансы одновременной игры гроссмейстеров и мастеров, турниры по быстрым шахматам и блицу для детей и взрослых, лекции, мастер-классы и многое другое.