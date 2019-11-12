Наталья Комарова прокомментировала введение налога для самозанятых в Югре

С 1 января 2020 года на всей территории Югры будет введен налог для самозанятых. Речь идет о едином налоге на прибыль в размере 4 процентов для тех, кто работает с физлицами, и 6 процентов для работающих с юрлицами. Во время пресс-конференции, которая проходит сегодня в Ханты-Мансийске, губернатора Наталью Комарову спросили, как она относится к подобной инициативе.

«Я сама обратилась в Правительство РФ с предложением включить наш регион в состав тех субъектов, где с января будет применяться этот вид налогообложения. В чем была мотивация? Создание условий для выбора [для самозанятых при выходе из теневого сектора экономики, - прим. авт]. Введение такого режима для малых предпринимателей — это именно такая возможность. На нашу заявку позитивно откликнулись. Кстати, сейчас ведутся разговоры о введении такого налога во всей стране повсеместно», — отметила Наталья Комарова.

Напомним, что перейти на новую налоговую ставку смогут, например, мастера бьюти-индустрии, няни, сиделки, репетиторы, которые часто остаются в тени экономики. Предполагается, что особый режим позволит вывести их в легальное поле.