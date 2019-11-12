​Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что не против остаться еще на один срок

Во время своей ежегодной пресс-конференции, которая прямо сейчас проходит в Ханты-Мансийске, губернатор Югры Наталья Комарова сказала, что примет предложение продолжить работу в качестве главы региона, если ей поступит такое предложение.
«Останусь. С каким чувством? С рабочим чувством. Работать же приглашают, не на другие какие-то мероприятия», — ответила глава региона.
Вторую часть вопроса — о том, как губернатор видит свою карьеру в случае оставления губернаторского кресла, Наталья Комарова пропустила.
Кролик: Ну если вы больше ничего не хотите…
Винни-Пух: А разве ещё что-нибудь есть?
Винни-Пух: Ты никуда не торопишься?
Пятачок: Нет, до пятницы я совершенно свободен!
Винни-Пух: Ладно, посидим ещё немного.
И они посидели ещё немного. Потом ещё немного. А потом ещё немного. И ещё немного… пока, увы, совсем ничего не осталось.