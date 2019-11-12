​Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что не против остаться еще на один срок

Во время своей ежегодной пресс-конференции, которая прямо сейчас проходит в Ханты-Мансийске, губернатор Югры Наталья Комарова сказала, что примет предложение продолжить работу в качестве главы региона, если ей поступит такое предложение.

«Останусь. С каким чувством? С рабочим чувством. Работать же приглашают, не на другие какие-то мероприятия», — ответила глава региона.

Вторую часть вопроса — о том, как губернатор видит свою карьеру в случае оставления губернаторского кресла, Наталья Комарова пропустила.