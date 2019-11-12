Наталья Комарова пообещала никогда не оставлять без внимания вопрос сохранения северных льгот

Во время ежегодной пресс-конференции, которая прямо сейчас проходит в Ханты-Мансийске, губернатору Югры Наталье Комаровой задали вопрос о сохранении в Югре северных льгот и о том, что для этого делают окружные власти. Губернатор ответила, что эта тема, несмотря на то, что все точки над «i» в ней давно расставлены, все равно нередко поднимается в обществе.

«Иногда это связано с новым электоральным выборным циклом, и вопрос снова выносится на повестку. Но есть и другие причины, по которым люди считают, что есть повод поволноваться на этот счет. Например, когда принималось решение по изменению пенсионного законодательства. Когда мы общаемся с людьми по этому поводу, я говорю, что никогда не сочту эту тему [сохранения северных льгот] неглавной и не приму решение навсегда успокоиться и забыть о ней. Нам всегда нужно быть готовыми и заранее предполагать, как любые изменения в рамках законодательства могут сказаться на северянах, коренных малочисленных народах Севера и людях, работающих на опасных производствах. Следить за этим — нормальное положение дел. И я никогда не сочту этот вопрос лишним», — сказала Наталья Комарова.