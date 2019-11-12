В Ханты-Мансийске 13 пожарных тушили матрас

Сегодня, 12 ноября, ночью в Ханты-Мансийске случился пожар в трехэтажке на улице Ключевой. Прибыв на вызов о возгорании в жилом доме, 13 пожарных обнаружили, что в подъезде горят матрас и шкаф. Огонь был ликвидирован меньше, чем за десять минут, сообщили СИА-ПРЕСС в МЧС Югры.

Никто из жильцов не пострадал. Пожарные эвакуировали пять человек. Причину возгорания устанавливают органы дознания.

Напомним, в эту же ночь в Нефтеюганском районе горело фермерское хозяйство. Пожарные спасли из огня лошадей и жеребят, но жизнь всех животных сохранить не удалось.