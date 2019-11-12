​Югорские СМИ призывают бойкотировать пресс-конференцию губернатора Комаровой из-за цензуры

Ряд югорских СМИ призвал коллег бойкотировать ежегодную пресс-конференцию губернатора округа Натальи Комаровой. Журналисты изданий Муксун.fm, ТочкаNews и AntiFake сообщили, что им был закрыт вход на встречу. По их мнению, это является проявлением цензуры, законодательно запрещенной в России.

Стоит отметить, что пресс-конференция губернатора проходит в эти минуты в Ханты-Мансийске. На нее получили аккредитацию порядка 50 средств массовой информации. Организовывая мероприятие, специалисты окружного правительства просили указывать журналистов темы, которые бы они хотели озвучить. По предположениям корреспондентов из «черного списка», чиновники отказали им в присутствии на мероприятии, из-за «неудобных вопросов». Однако, по официальной версии правительства, не все журналисты прошли проверку службы безопасности.