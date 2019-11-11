В Югре 12 ноября ожидаются сильный снегопад и похолодание

Завтра, 12 ноября, во всех районах Югры ожидается сильный снегопад, а также резкое похолодание ночью до минус 25 градусов Цельсия. Об этом предупреждает МЧС России с ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Меры безопасности при обильном снегопаде и морозах:

В условиях ограниченной видимости на дорогах необходимо строго соблюдать ПДД и скоростной режим. По возможности следует совсем воздержаться от загородных поездок;

Пешеходам тоже нужно соблюдать бдительность, особенно при переходе проезжей части;

В период низких температур повышаются риски возникновения пожаров из-за активной эксплуатации электрообогревательных приборов. Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы.

МЧС напоминает: в случае чрезвычайной ситуации позвоните по телефону 101 или 112.