​На прошлой неделе в Югре произошло 30 пожаров

В Югре с 5 по 10 ноября произошло 30 пожаров. Чаще всего от огня страдали бани, гаражи и жилые здания. Таким образом были повреждены 23 строения и три машины. Также в происшествиях пострадал один человек.

В основном ЧП происходили из-за неправильного обращения с бытовой электротехникой.

В частности, 10 ноября, пожар произошло в СОТ «Ягодное» в Сургуте. На место происшествия выехали семь человек личного состава и две единицы спецтехники. Однако огонь удалось потушить до прибытия пожарных.

Еще один пожар был потушен в СНТ «Заря» Нефтеюганска. Сообщение о возгорании поступило 10 ноября в 17:07. Ликвидировать открытое горение удалось в 18:05. На место происшествия выехали 17 человек и пять единиц специальной техники.

«Используйте электронагревательные приборы по назначению, не оставляйте их на долгое время включенными в сеть, следите за их исправностью, ни в коем случае не пользуйтесь приборами кустарного производства, а также никогда ничего не меняйте в схеме прибора во время ремонта. Уходя из дома, даже ненадолго, - отключите электрообогреватель», – рекомендует пресс-служба МЧС Югры.

Отметим, что пожарные были 18 раз привлечены к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП.