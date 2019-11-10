​Югра и Ямал вошли в число самых сбалансированных регионов по соотношению мужчин и женщин

Югра и Ямал вошли в число регионов, где количество мужчин и женщин практически равно. Так, у наших северных соседей 49,57 процента сильного пола, а в ХМАО – ровно 49 процентов. Примерно такие же лидерские позиции по сбалансированности населения – Камчатский край (там мужчин, как на Ямале, 49,57 процента), Чечня (49,06 процента). Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

В целом по стране мужчин немного больше, чем женщин – 50,11 процента против 49,89 процента. При этом есть ряд регионов, где сильный пол находится в явном меньшинстве: Санкт-Петербург (44,86 процента), Новгородская область (44,88 процента), Тульская область (44,83 процента).

Стоит отметить, что при определенном численном превосходстве мужчин их средняя продолжительность жизни оставляет желать лучшего: сильный пол в России доживает в среднем до 67 лет, а женщины – до 77 лет.