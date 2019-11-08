​Югра возглавила рейтинг концессионного рынка России

Югра стала лидером концессионного рынка России. Такой результат показал ежеквартальный мониторинг «Лидеры рынка долгосрочных инвестиций».

Автономный округ возглавил рейтинг регионов страны по количеству объявленных концессионных конкурсов, а также по количеству заключенных концессионных соглашений.

«В 2019 году были объявлены концессионные конкурсы по проектам, сопровождаемым фондом развития Югры. В частности, объявлены конкурсы по строительству пяти школ в Сургуте, Нягани и Нефтеюганске, двух полигонов ТКО в Нижневартовске и Нягани, дороги в Мегионе и модернизации системы теплоснабжения Нижневартовска», — отмечают в правительстве Югры.

Отметим, что концессия стала одним из наиболее эффективных инструментов реализации значимых проектов в сфере образования, ЖКХ, здравоохранения и спорта округа.