Власти Югры поддержат предпринимателей, экспортирующих несырьевую продукцию

Власти Югры поддержат бизнес (малый и средний), который занимается экспортом несырьевой и неэнергетической продукции. Для предпринимателей будет упрощено взаимодействие с чиновничьим аппаратом:

«У предпринимателей не будет необходимости бегать от одного ко второму нужному лицу в надежде добиться задуманного результата», - сказала губернатор Югры Наталья Комарова. Предположительно, проект получит название «Мой бизнес».

За 2019 год десять предпринимателей Югры заключили контракты на экспорт несырьевых неэнергетических товаров суммарно на 200 миллионов рублей. Губернатор сказала, что к 2024 году объемы экспорта такой продукции должны вырасти до 240 миллионов долларов США. Для достижения этой цели и будут введены меры поддержки предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба окружного правительства, планируется, что к 2024 году в сфере экспорта товаров (несырьевых) и услуг будут работать 230 тысяч югорчан. Это 30 процентов от всего малого и среднего бизнеса в Югре