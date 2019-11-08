​Чиновникам Югры запретили материться и критиковать власть в социальных сетях

В действующий кодекс этики и служебного поведения внесли поправки, которые рекомендуют чиновникам не материться и не критиковать власть в социальных сетях.

«Гражданским служащим <…> рекомендуется не использовать ненормативную лексику в публикациях от своего имени, а также при общении с другими пользователями сервисов, не публиковать и не поддерживать текстовые материалы и фото-, видео-, аудиоматериалы, содержащие критику существующего конституционного строя», — отмечается в документе, подписанным губернатором Югры Натальей Комаровой.

Отметим, что в постановлении также уделяется внимание и к свободному времени чиновников. Так, к примеру, вне службы им рекомендовали воздерживаться от поступков и высказываний, которые могли бы негативно отразиться на их репутации, а также повлиять на авторитет государственного органа.