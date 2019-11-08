​В Югре проверяют обстоятельства отравления десяти человек угарным газом

В Югре сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту госпитализации в Ханты-Мансийске десяти человек с отравлением угарным газом.

«По предварительным данным, все пострадавшие являются членами одной семьи, проживают в частном домовладении. Накануне их дом отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в подвальном непроветриваемом помещении. Отравление семьи могло произойти в результате скопления газа в подвале и дальнейшего его попадания в жилые комнаты», — отмечают в следственном управлении СК России по Югре.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки эксперты примут процессуальное решение.

Как отмечают в департаменте здравоохранение, на данный момент четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть – легкой степени.

Напомним, что 7 ноября в Ханты-Мансийске восемь детей и двое взрослых отравились угарным газом.