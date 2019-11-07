Главный редактор «Лентача» научил журналистов Югры делать новости и мемы

Главный редактор крупного сообщества «ВКонтакте» (2,2 млн подписчиков) «Лентач» Тарас Сычев встретился с молодыми сотрудниками СМИ и пресс-служб, PR-отделов, а также студентами и блогерами в Ханты-Мансийске. В рамках форума «Югра молодежная» эксперт провел мастер-класс по обработке информационных поводов, а также созданию мемов и медиавирусов.

«Мы поговорим об истории мемов, обсудим зачем они нужны, как их делать и попробуем на практике придумать хотя бы в голове какие-то картинки», — начал лекцию Тарас Сычев.

Семинар был самым ожидаемым событием на форуме. Его посетили порядка 90 участников мероприятия. Напомним, 7-8 ноября в окружной столице проходит форум «Югра молодежная». В Югорском государственном университете собрались около 200 участников форума, чтобы развить профессиональные навыки и представить собственные медиапроекты.

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