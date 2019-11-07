​В Ханты-Мансийске на дороге около детского сада, в который въехал грузовик, установят отбойники

В Ханты-Мансийске по улице Гагарина, ведущей к детскому саду №7, будут установлены специальные отбойники, используемые для торможения автотранспортных средств в случае экстренной необходимости. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

«На сегодняшний день разрабатывается проект специальных отбойников — дорожных заграждений по улице Гагарина (ближе к перекрестку с улицей Кирова)», — заявлено в сообщении.

Такое решение было принято после инцидента, когда в конце октября 2019 года грузовик на высокой скорости из-за отказа тормозной системы врезался в здание детского сада «Елочка». Отметим, что на данный момент все ремонтные работы в детском саду закончены.