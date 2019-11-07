В Югре спасатели спасли собаку, которая провалилась под лед

Накануне спасатели из «Центроспас Югория» выезжали на реку Нягань-Юган – оттуда поступило сообщение о том, что под лед провалилась собака.

«Прибыв к месту вызова, спасатели при помощи специального снаряжения подобрались к собаке, извлекли вручную из воды, а затем передали в ветеринарную клинику. Добавим, что выходить на лед в настоящее время опасно», – сообщила пресс-служба казенного учреждения.

Напомним, что 22 октября в Лянторе волонтеры спасли 14 щенков хаски, которых оставили погибать на морозе.