​В Ханты-Мансийске стартовал медиафорум «Югра молодежная»

Сегодня, 7 ноября, в Ханты-Мансийске открылся медиафорум «Югра молодежная». По словам организаторов, в течение двух дней около 200 участников из всех муниципалитетов округа посетят мастер-классы по развитию профессиональных навыков, а также представят проекты на такие темы, как «Реализация национальных проектов в Югре», «90-летие Ханты-Мансийского автономного округа», «Профилактика табакокурения, алкогольной, наркотической и других видов зависимости».

«Форум «Югра молодежная» – один из форматов мероприятий, объединенных в годовую медиашколу, которую организует наш департамент», – отметила Заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.

Главным событием первого дня станет мастер-класс по обработке и созданию мемов, который проведет главный редактор сообщества «Лентач» (2,2 млн подписчиков «ВКонтакте» и еще 250 тысяч – в Telegram) Тарас Сычев.

Завершится форум 8 ноября. В этот день участники форума презентуют свои медиапроекты. После чего будут подведены итоги и состоится награждение.