В Ханты-Мансийске 8 ноября пройдут окружные соревнования по парабадминтону

Завтра, 8 ноября, в столице Югры пройдут окружные соревнования по парабадминтону. За звание первой ракетки сразятся 60 спортсменов.
Чемпионат состоится в центре развития теннисного спорта по улице Студенческой, 21. Открытие запланировано на 9:30 утра, а награждение – в 18:00 вечера.
Бадминтон закроет соревнования окружной Параспартакиады. Победители войдут в сборную Югры для участия в федеральных и международных соревнований.
В России соревнования по парабадминтону проводятся в трех категориях: спортсмены-колясочники, «стоячие» спортсмены, «невысокие» спортсмены.
Речевая адаптация детей. Доктор наук Екатерина Протасова // ONLINE 8 ноября в 11:00