В Ханты-Мансийске восемь детей и двое взрослых отравились угарным газом

Сегодня, 7 ноября, в 08:15 в Центр управления кризисных ситуаций поступил звонок о том, что в жилом доме Ханты-Мансийска десять человек отравились угарным газом. Восемь из них — дети.

«Все пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Все они получили легкую и среднюю степень тяжести вреда здоровью. Скорую вызвали сами, когда только почувствовали недомогание. В настоящее время врачи ОКБ проводят осмотр пострадавших, и опубликуют информацию об их состоянии на своем сайте», — сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Информируют, что открытого огня не было, причиной ЧП могла стать неисправность оборудования. Обстоятельства выясняются.