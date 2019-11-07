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В Югру пришла аномально теплая погода из Центра России

Сегодня, 7 ноября, по всей Югре наблюдается теплая погода, необычная для этого времени года: по всему автономному округу температура поднялась выше нуля. Исходя из данных Гидрометцентра, в ХМАО пришли теплые воздушные массы из Центральной России, где синоптики наблюдают аномально теплую погоду. Так, в Москве был побит температурный рекорд, зафиксированный почти 100 лет назад в 1922 году.

Отметим, что за последние дни в городах Югры выпала месячная норма осадков. Из-за потепления тают сугробы, образуются лужи, а осадки напоминают больше дождь, чем снег.

Однако тепло простоит недолго. Уже этой ночью, с 7 на 8 ноября, в Югре ожидается резкое похолодание на десять градусов, возможен гололед.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 394, комментариев: 1


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Комментарии:
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не нравится
Сегодня в 10:45
c +4 до -14 за день, возможен гололед)))) Аццкий пизнец возможен, а гололед это 100% вероятность

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