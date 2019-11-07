В Югру пришла аномально теплая погода из Центра России

Сегодня, 7 ноября, по всей Югре наблюдается теплая погода, необычная для этого времени года: по всему автономному округу температура поднялась выше нуля. Исходя из данных Гидрометцентра, в ХМАО пришли теплые воздушные массы из Центральной России, где синоптики наблюдают аномально теплую погоду. Так, в Москве был побит температурный рекорд, зафиксированный почти 100 лет назад в 1922 году.

Отметим, что за последние дни в городах Югры выпала месячная норма осадков. Из-за потепления тают сугробы, образуются лужи, а осадки напоминают больше дождь, чем снег.

Однако тепло простоит недолго. Уже этой ночью, с 7 на 8 ноября, в Югре ожидается резкое похолодание на десять градусов, возможен гололед.