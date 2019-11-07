​Наталья Комарова даст большую пресс-конференцию

12 ноября в Югре состоится ежегодная пресс-конференция губернатора Натальи Комаровой. Она встретится с представителями федеральных, региональных и муниципальных СМИ, чтобы ответить на все интересующие их вопросы по поводу развития региона и всех проблемных сфер жизни.

«К участию приглашаются главные редакторы, специальные и собственные корреспонденты в регионе, представители федеральных СМИ, готовые задать экспертные вопросы губернатору Югры, поднять те проблемы, где требуется участие именно высшего должностного лица региона», - подчеркивают в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Прямая трансляция пресс-конференции будет организована на едином официальном сайте органов власти автономного округа, в официальной группе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что в прошлом году пресс-конференция губернатора длилась три часа. За это время представители средств массовой информации успели задать Наталье Комаровой 53 вопроса.