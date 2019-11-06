В Югре полицейский помог жителям многоквартирного дома во время пожара

В Радужном сотрудник местного отделения ОМВД России Илья Шарафутдинов помог жителям многоквартирного дома эвакуироваться из здания, где возник пожар.

Возвращаясь с работы домой, старший лейтенант полиции заметил задымление на втором этаже двухэтажного дома, расположенного в 9 микрорайоне города Радужный.

«После того, как я увидел дым, сразу же, не раздумывая забежал в подъезд. На втором этаже я увидел, что из приквартирной электрощитовой исходит дым. Сразу же начал стучать по дверям, чтобы жильцы квартир покинули помещение. После этого стал звонить в пожарную службу и скорую помощь», — рассказывает Илья Шарафутдинов.

Отметим, что во время возгорания в жилом доме находилось 74 человека, в том числе дети.

«Спустя три часа общими усилиями полицейских, пожарных и спасателей возгорание было ликвидировано. Благодаря скоординированным совместным действиям жертв удалось избежать. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки», — отмечают в пресс-службе УМВД Югры.