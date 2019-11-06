​В Югре в результате аварии пострадало четыре человека

Накануне в Нягани на проспекте Нефтяников произошла авария с участием двух машин, в результате которой пострадало четыре человека.

По предварительной информации, водитель «Газели» не учел скорость движения, а также дорожно-метеорологические условия, в следствии чего въехал в автомобиль «УАЗ».

«В результате ДТП пассажиры транспортного средства «ГАЗ», мужчины 1963 и 1978 годов рождения, женщины 1977 и 1961 годов рождения, получили телесные повреждения», — отметили в УМВД Югры.

Отметим, что за минувшие сутки на территории Югры произошло восемь аварий, в которых пострадало 15 человек.