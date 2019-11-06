Врачи скорой помощи Когалыма избавятся от бумажных медкарт

В начале 2020 года сотрудники скорой медицинской помощи полностью избавятся от бумажных медкарт. Всем бригадам уже выдали электронные планшеты, которые заменят бумажные носители.

Информация о звонке, обследовании пациента и оказании ему помощи будет заноситься в цифровую базу данных, медики больше не будут заполнять карты вручную. Сейчас идет тестирование системы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.

Всего в Когалыме работает десять бригад скорой медицинской помощи. За этот год врачи совершили более одиннадцати тысяч выездов.