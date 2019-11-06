Врачи скорой помощи Когалыма избавятся от бумажных медкарт

В начале 2020 года сотрудники скорой медицинской помощи полностью избавятся от бумажных медкарт. Всем бригадам уже выдали электронные планшеты, которые заменят бумажные носители.
Информация о звонке, обследовании пациента и оказании ему помощи будет заноситься в цифровую базу данных, медики больше не будут заполнять карты вручную. Сейчас идет тестирование системы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.
Всего в Когалыме работает десять бригад скорой медицинской помощи. За этот год врачи совершили более одиннадцати тысяч выездов.
Как в Сургутском районе реализуют национальные проекты? Замглавы муниципалитета Татьяна Османкина // ONLINE 11 ноября в 12.00