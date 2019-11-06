В Югре предприниматель уничтожил сотни молодых сосен, чтобы построить склад

В Октябрьском районе предприятие ООО «Ламор-Югра» самовольно уничтожило молодые сосны (они были высажены в 2012 году в количестве 4340 штук). Все потому, что предприниматель на этом месте решил обустроить склады для горюче-смазочных материалов и товара. Об этом сообщает Природнадзор ХМАО.

Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили в 107 тыс. рублей. По факту административного правонарушения в отношении фирмы был составлен протокол и отправлен в ОМВД России.

Напомним, что в августе 2019 года в Березовском районе была пресечена незаконная вырубка леса. Неизвестные срубили 15 деревьев, причинив ущерб лесным ресурсам района на более чем 100 тыс. рублей