​Спортсмены из Югры завоевали медали на Кубке мира по плаванию

Спортсмены из Югры заняли призовые места на шестом этапе Кубка мира по плаванию, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

В заключительный день соревнований Анна Егорова из Ханты-Мансийска завоевала бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Ранее она взяла первое место на дистанции 400 м вольным стилем. Также золотую медаль заслужил Илья Дружинин из Сургута. Свой вклад в общую копилку внес еще один сургутянин Ярослав Потапов – он получил серебрянную медаль в дисциплине 1500 метров вольным стилем.

Всего на этапе сборная команда России завоевала 16 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.