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​Спортсмены из Югры завоевали медали на Кубке мира по плаванию

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Спортсмены из Югры заняли призовые места на шестом этапе Кубка мира по плаванию, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

В заключительный день соревнований Анна Егорова из Ханты-Мансийска завоевала бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Ранее она взяла первое место на дистанции 400 м вольным стилем. Также золотую медаль заслужил Илья Дружинин из Сургута. Свой вклад в общую копилку внес еще один сургутянин Ярослав Потапов – он получил серебрянную медаль в дисциплине 1500 метров вольным стилем.

Всего на этапе сборная команда России завоевала 16 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 251, комментариев: 0


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