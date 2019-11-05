У Югры отобрали Всемирную шахматную олимпиаду, на которую правительство округа выделило миллиарды рублей

Всемирную шахматную олимпиаду, которая должна была пройти в Ханты-Мансийске в 2020 году, перенесли в Москву. Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович на церемонии открытия третьего этапа Гран-при в немецком Гамбурге.

Напомним, что к проведению олимпиады на территории Ханты-Мансийска была начата стройка универсального спортивного комплекса. На возведение олимпийской деревни и соответствующей инфраструктуры из бюджета округа должны были выделить около 10 миллиардов рублей. Летом 2019 года подрядчиком был выбран сургутский застройщик — ООО «Сибпромстрой».

В разговоре с СИА-ПРЕСС генеральный директор компании Андрей Сурлевич отметил, что, несмотря на перенос Всемирной шахматной олимпиады, все обещанные объекты будут сданы.

«Мы как работали, так и будем работать. В любом случае, все объекты будут достроены, все в рамках договора», — подчеркнул Сурлевич.

Для каких целей будут использоваться строящиеся к олимпиаде объекты, пока не сообщается. Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов самостоятельно комментировать ситуацию не стал, так как еще не появилось официального заявления от председателя оргкомитета по проведению Всемирной шахматной олимпиады Ольга Голодец о переносе соревнования в Москву.