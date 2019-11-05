​В Югре за минувшие выходные произошло свыше 40 пожаров

На территории Югры в период с 28 октября по 4 ноября было зарегистрировано 47 пожаров, в которых были спасены шесть человек, еще 70 эвакуированы.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев объектами возгорания стали дачи и объекты жилого сектора.

«В результате происшествий пострадали шесть транспортных средства и 28 строений. Один человек получил травмы. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей», — отмечают в МЧС Югры.

Напомним, что в этом году на территории региона сгорело более 4000 Га леса, а для тушения лесных пожаров в Югре обновят технику на 75 миллионов рублей.