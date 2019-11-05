​Югра вошла в десятку регионов России по доступности топлива

Югра заняла седьмое место в списке регионов страны по доступности дизельного топлива для населения. Жители округа могут купить в среднем 1220 литров топливного ресурса на свою среднемесячную зарплату. Такой результат показало исследование, проведенное РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывались данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.

Больше всего топлива могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (1739 литров), а меньше всего - жители Дагестана (504 литра) и Карачаево-Черкесской республики (508 литров).

Отметим, что в Югре средняя стоимость одного литра дизельного топлива составляет без малого 52 рубля.