Житель Нягани украл у вдовы вещь, напоминающую ей о покойном супруге

Накануне стало известно о случае кражи, совершенной в Нягани этой осенью. Мужчина украл у вдовы бензопилу, которая осталась у нее от усопшего супруга. Пенсионерка обратилась в полицию со словами, что пропал инструмент, дорогой ей как память.

Следственно-оперативная группа вскоре нашла подозреваемого. Им оказался сосед вдовы, живущий неподалеку от нее на одной улице.

«Женщина добрая, но мне нужна была бензопила для работы, поэтому я решил проникнуть в гараж и украсть пилу», – рассказал следователям подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело. За кражу бензопилы мужчине грозят пять лет лишения свободы.