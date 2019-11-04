Более 100 культурных учреждений Югры провели «Ночь искусств»

В ночь с 3 на 4 ноября в Югре прошла культурно-образовательная акция «Ночь искусств». По всему автономному округу мероприятие провели 103 учреждения культуры, среди которых числятся 20 музеев, 18 библиотек и 6 театров. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Акция приурочена ко Дню народного единства и проходит ежегодно по всей России. В городах мероприятие проходит в разных местах одновременно, поэтому людям нужно выбрать афишу, которая больше приходится им по душе. Так, в Сургуте «Ночь искусств» прошла одновременно в центре культурных инициатив «Порт», галерее современного искусства «Стерх» и художественном музее, а в Ханты-Мансийске горожане выбирали между этнографическим музеем «Торум Маа» и КТЦ «Югра Классик».