Около 70-ти железнодорожников Югры получили квартиры

Накануне на станции Пыть-Ях в Югре был вошел в эксплуатацию 70-квартирный жилой дом для сотрудников ОАО «РЖД». Квартиры получили дежурные по станции, машинисты и их помощники, бригадиры путей, электромеханики и телемеханики. Большая часть новоселов – молодые семьи.

Дом возведен в рамках корпоративной жилищной программы «РЖД» для сотрудников организации, которым из-за особенностей трудовых будней нужно проживать неподалеку от работы.

Сейчас в Югре для железнодорожников строятся дома на станциях Юность, Комсомольская и Салым.

Заселение на станциях необходимо для увлечения пропускной способности на участке Тобольск – Сургут – Коротчаево, сообщает пресс-служба компании.