Для тушения лесных пожаров в Югре обновят технику на 75 миллионов рублей

Из федерального бюджета выделены почти 75 миллионов рублей для обновления техники, необходимой для ликвидации лесных пожаров. Сейчас в парк базы авиационной и наземной охраны лесов (Авиалесохрана) Югры поступили 57 единиц техники и оборудования на почти 22 миллиона рублей, а до конца года в учреждение поступят еще 40 единиц специальной техники.

Помимо пожарных машин, на базу поступили малые лесопожарные комплексы, гусеничные тракторы, бензомоторные кусторезы, лесные плуги, бензомоторные пилы и грунтометы, мотоблоки с навесным оборудованием и парашютные системы.

Обновление парка техники в Югре происходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», направленного на сбережение лесов округа. К 2024 году планируется завершение реализации проекта.

Напомним, в этом году в Югре сгорело более 4000 Га леса.