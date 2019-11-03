В Югре спасли пару лебедей, не успевших улететь на юг

Накануне в Югре егеря, орнитологи и спасатели приняли участие в операции по спасению пары лебедей-шипунов, которые не успели вовремя улететь на юг и попали в западню замерзших водоемов. Птицы обитали в реке Иртыш, неподалеку от восточной объездной дороги Ханты-Мансийска.

Во время операции, организованной Природназдором Югры, специалисты прогнали птиц. Лебеди улетели и не вернулись.

Орнитологи Природного парка «Самаровский чугас» предполагают, что пара лебедей уже летела на зимовку, и остановка на замерзающем Иртыше была временной. В любом случае, птицы полетели дальше на юг.

