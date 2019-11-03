Неработающие пенсионеры Югры в этом месяце получат выплату ко Дню образования округа

В этом ноябре неработающие пенсионеры Югры получат единовременную выплату в размере одной тысячи рублей ко Дню образования автономного округа. Такое решение приняло окружное правительство на заседании, прошедшем накануне.

Выплаты получат порядка 243 тысяч югорчан, никаких заявок на получение денежных средств подавать не нужно. Это традиционная мера поддержки пенсионеров, проживающих в регионе: «Распоряжение об утверждении единовременной выплаты ко Дню образования автономного округа принимается ежегодно», — подчеркнула исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Отметим, День образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отмечается 10 декабря.