​Спортсмены из Югры выступят на Чемпионате России по плаванию

Сборная Югры выступит на Чемпионате России по плаванию, который с 5 по 10 ноября пройдет в Казани, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

В турнире примут участие около 900 спортсменов из 60 регионов страны.

Югру будут представлять:

Агапитова Елизавета, Брагина Лада, Бояркина Алена, Галимзянов Эмиль, Гефлинг Марина, Дружинин Илья, Дудкина Кристина, Егорова Анна, Егорова Валерия, Ефимова Алёна, Иванов Владислав, Иванов Владислав, Кудинова Мария, Киселевская Яна, Кобелев Никита, Кухарев Иван, Макаров Павел, Масалов Иван, Нетунаева Дарина, Николаев Артем, Печников Кирилл, Полетаева Алиса, Попков Александр, Потапов Ярослав, Семеренко Даниил, Тарасов Илья, Ульянов Никита, Шафиков Даян, Щерба Алексей, Яркин Иван, Кашапов Артур, Кузовников Иван, Мусин Максим, Хитун Иван.

Отметим, что в Чемпионате по плаванию 2018 года выступили 849 спортсменов из 60 субъектов России.

Справка:

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