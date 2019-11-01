​Спортсмены из Югры выступят на Чемпионате России по плаванию

Сборная Югры выступит на Чемпионате России по плаванию, который с 5 по 10 ноября пройдет в Казани, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».
В турнире примут участие около 900 спортсменов из 60 регионов страны.
Югру будут представлять:
- Агапитова Елизавета,
- Брагина Лада,
- Бояркина Алена,
- Галимзянов Эмиль,
- Гефлинг Марина,
- Дружинин Илья,
- Дудкина Кристина,
- Егорова Анна,
- Егорова Валерия,
- Ефимова Алёна,
- Иванов Владислав,
- Иванов Владислав,
- Кудинова Мария,
- Киселевская Яна,
- Кобелев Никита,
- Кухарев Иван,
- Макаров Павел,
- Масалов Иван,
- Нетунаева Дарина,
- Николаев Артем,
- Печников Кирилл,
- Полетаева Алиса,
- Попков Александр,
- Потапов Ярослав,
- Семеренко Даниил,
- Тарасов Илья,
- Ульянов Никита,
- Шафиков Даян,
- Щерба Алексей,
- Яркин Иван,
- Кашапов Артур,
- Кузовников Иван,
- Мусин Максим,
- Хитун Иван.
Отметим, что в Чемпионате по плаванию 2018 года выступили 849 спортсменов из 60 субъектов России.
Справка:
Всероссийский турнир по плаванию уже в шестой раз пройдет в столице Татарстана.
Столица Татарстана уже в шестой раз примет у себя.