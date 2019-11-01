Врач из Югры принял участие в первой в России операции на сердце с защитой головного мозга

Накануне главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Депздрава Югры Прохор Павлов принял участие в первой в России успешной хирургической операции стеноза аортального клапана сердца с защитой головного мозга. Врач выступил клиническим консультантом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Уникальность операции заключалась в том, что протезирование аортального клапана сопровождалось использованием системы защиты головного мозга. Дело в том, что при хирургическом вмешательстве на сердце могут произойти кровоизлияния в голову, поэтому мозг нужно защищать системой клапанов, которые до этого момента в российской медицине не применялись.

Через день после операции пациент отметил значительное улучшение самочувствия. Без проведения операции больной не прожил бы дольше года.