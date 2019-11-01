Врач из Югры принял участие в первой в России операции на сердце с защитой головного мозга

Накануне главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Депздрава Югры Прохор Павлов принял участие в первой в России успешной хирургической операции стеноза аортального клапана сердца с защитой головного мозга. Врач выступил клиническим консультантом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
Уникальность операции заключалась в том, что протезирование аортального клапана сопровождалось использованием системы защиты головного мозга. Дело в том, что при хирургическом вмешательстве на сердце могут произойти кровоизлияния в голову, поэтому мозг нужно защищать системой клапанов, которые до этого момента в российской медицине не применялись.
Через день после операции пациент отметил значительное улучшение самочувствия. Без проведения операции больной не прожил бы дольше года.
Операция успешно проведена в Москве в отделе рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Операция была выполнена заведующим первым отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения, д.м.н. Меркуловым Е.В. и научным сотрудником отдела рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, к.м.н. Терещенко А.С.